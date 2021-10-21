На севере Франции подсчитывают ущерб, нанесенный ураганом

В Нормандии и Бретани порывы ветра превышали 150-ти километров в час. Затем ураган переместился в сторону столичного региона Иль-де-Франс. К полудню четверга без электричества все еще оставались 120 тысяч домов.

В национальной компании французских железных дорог заявили о нескольких сотнях инцидентов; рабочим пришлось расчищать пути. При этом график движения скоростных поездов нарушен не был.

В департаменте Приморская Сена скорость ветра достигала порой 175 километров в час.

Жителей этого городка, расположенного недалеко от Гавра, стихия застала врасплох: "Все случилось так неожиданно. Около двух часов ночи поднялся очень сильный ветер. Дом буквально затрясло. Я подумал, что это ненормально. Вышел на улицу - увидел что полкрыши уже снесло".

По данным Météo France, ураган "Аврора" продолжает двигаться на восток . Национальная метеорологическая служба Германии предупредила о сильных порывах ветра на севере и северо-востоке страны в ближайшие сутки.