Правительство талибов признают, но не сразу

Правительство талибов вполне может быть признано мировым сообществом, но только после того, как выполнит свои обещания: об этом заявлено на встрече в Москве.

Представители запрещённого в России террористического движения прибыли в столицу России четвёртый раз за этот год. Но формально нынешний визит — первый после прихода талибов к власти. При этом переговоры ведутся в рамках созданного ещё в 2017 году формата, в котором участвуют также Китай и соседние с Афганистаном страны.

Замир Кабулов, спецпредставитель президента РФ по Афганистану:

"Безусловно, этот момент когда-то наступит, но он наступит только тогда — и это всеми было сказано — когда афганское правительство начнёт выполнят большую часть ожиданий международного сообщества, которые касаются и вопросов прав человека, и инклюзивности".

Именно эти вопросы мировое сообщество считает сейчас главными. Талибы признают, что от Афганистана вряд ли можно ждать реализации современной западной концепции прав человека и инклюзивности.

Абдул Салам Ханафи, и.о. вице-премьера Афганистана:

"В каждой стране свои условия. Для нас женщины — прежде всего сёстры и матери, и мы уважаем их. Мы создаём все условия для них там, где они нужны — в рамках законов шариата".

Один из важнейших вопросов для самих талибов — разморозка резервов афганского центробанка. При прошлой власти эти средства оказались в США, и в августе Вашингтон закрыл доступ к ним.

Кроме того, "Талибан" напомнил и о противостоянии с экстремистской группировкой "Исламское государство": нынешние афганские власти подчёркивают, что без международного признания бороться с ИГ будет трудно.