Премия Сахарова Навальному: сигнал мировой общественности

Премия Сахарова Навальному: сигнал мировой общественностиКомментарии
Политику Алексею Навальному в среду была присуждена Премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова, которую ежегодно вручает Европарламент.
Кандидатуру Навального выдвинула правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП).
Депутаты Страсбурга отметили, что Навальный стал главным политическим оппонентом российского президента Путина, а также приобрел мировую известность благодаря своим антикоррупционным расследованиям.
Хейди Хаутала, вице-спикер Европарламента: "Алексей Навальный проявил невероятное мужество, пытаясь вернуть российскому народу свободу выбора. На протяжении долгих лет он боролся за соблюдение прав человека и фундаментальные свободы в своей стране. Это стоило ему своей собственной свободы, за это он едва ли не лишился жизни".
В Страсбурге напомнили об отравлении Навального, его тюремном сроке, а также разгроме его организаций. Москва все обвинения отвергает, и обвиняет Запад во вмешательстве. На прошлой неделе Владимир Путин, который не произносит фамилию Навального в своих публичных выступлениях, в очередной раз заявил, что оппозиционер находится в колонии не за политическую деятельность, а за нарушения закона.
Сергей Лагодинский, заместитель председателя правового комитета в Европарламенте: "ООН и Евросоюз всегда выступали в поддержку Алексея Навального и в защиту его прав. Навальный - политический лидер европейского и мирового масштаба, это не просто местный активист, о котором все забыли. Он европейский символ. Вот, что мы хотим донести до общественности".
В Европарламенте надеются, что Навальный сможет лично приехать в Страсбург для вручения премии 15 декабря. Однако, скорее всего, награду получат члены семьи или соратники оппозиционера.