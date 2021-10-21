Москвы уходит на частичный локдаун

Москва уходит на частичный локдаун. С 28 октября по 7 ноября в столице объявлены нерабочими днями в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

В частности, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.

Рестораны и кафе могут работать на вынос и доставку готовых блюд. В детских садах и школах объявляются каникулы.

Театры и музеи могут продолжать работу. Однако их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок.

Накануне Владимир Путин объявил нерабочим по всей России период с 30 октября по 7 ноября, при этом каждый регион может ввести его раньше и продлить.

Ситуация с заболеваемостью и смертностью от COVID-19 в стране ухудшается в последние недели. За сутки заразились более 36 тысяч человек, умерли 1036.

При этом рекордная ежедневная смертность держится в России уже больше недели. За все время пандемии в стране от последствий коронавируса скончались более 227 тысяч человек.

Полный курс вакцинации прошли более 47,5 млн человек - примерно две трети взрослого населения страны.