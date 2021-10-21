Египет: феминизация Фемиды

В Египте 98 женщин вошли в состав одного из главных органов судебной власти - Государственного совета.

Они уже принесли присягу в ходе торжественной церемонии, которую провел в Каире председатель Госсовета Мохаммед Хоссам эль-Дин

Ранее президент страны генерал ас-Сиси сообщил о намерении назначить женщин во властные структуры, состоящие исключительно из мужчин, в том числе в Госсовет и Прокуратуру.