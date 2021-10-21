На аукционе дома Drouot ("Друо") в Париже скелет крупнейшего из найденных трицератопсов продан за 5,5 млн евро. С учетом всех дополнительных сборов приобретение обойдется покупателю в 6,6 млн евро. Стартовая цена лота составляла 1 млн евро. Скелет трицератопса по прозвищу Большой Джон, возраст которого оценивается в 66 млн лет, был найден в мае 2014 года в американском штате Южная Дакота. 31 августа текущего года французские и итальянские эксперты сообщили, что скелет удалось собрать. Он сохранился более чем на 60%, а череп — на 75%.
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