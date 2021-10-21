Латвия отозвала лицензию на вещание Первого Балтийского канала

Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание русскоязычного Первого балтийского канала (ПБК). Решение принято в связи с существенными нарушениями закона об электронных СМИ.

Лицензия на вещание ПБК будет аннулирована с 26 октября.

Национальный совет по электронным СМИ сообщает, что в программах ПБК Латвия в течение года были зафиксированы три существенных нарушения закона "Об электронных средствах массовой информации".

В первом случае штраф был наложен за грубое нарушение основных условий лицензии на вещание путем трансляции в программе ПБК Латвия программ, созданных другими электронными СМИ. Во втором случае штраф наложили за несоблюдение правила предоставлять в программе не менее 51% эфира еженедельно европейским аудиовизуальным передачам. В третьем случае – за распространение информации, которая угрожала общественному здоровью (в одной из программ утверждалось, что Covid-19 заболевание с низким уровнем заразности, и его можно предотвратить, употребляя в пищу сельдь).

Лицензия на вещание ПБК Латвия сроком на 10 лет была выдана в феврале 2015 года.

"Первый Балтийский канал пока не получил решение совета Латвии", - заявил корреспонденту ТАСС представитель ПБК.

В феврале этого года Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на год ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории республики. Совет счел, что слова ведущей передачи "60 минут", показанной в эфире телеканала 10 июля, можно расценить как разжигание ненависти. Ведущая и участники обсуждали украинский конфликт.

Глава совета Иварс Аболиньш тогда заявил: "Мы защищали, защищаем и будем защищать свое информационное пространство".

Медиа-эксперт Витольд Янчис в интервью Euronews отметил, что российские телеканалы, которые вещают в странах Балтии, периодически подвергаются критике со стороны ответственных за регулирование СМИ государственных организаций.

"Причины самые разные: начиная с того, что в сетке вещания российских каналов в Литве, Латвии и Эстонии появляются передачи, которые не только демонстрируют, но и популяризуют точку зрения Москвы на те или иные исторические события, до распространения конспирологических теорий по поводу появления и распространения коронавируса. Регуляторы вместо того, чтобы искать общий язык с руководством российских телеканалов, пусть хотя бы даже при помощи штрафов, склонны к жесткой политике, чему примером и является лишение лизенции ПБК в Латвии", - полагает эксперт.