Ангела Меркель участвует в своём последнем саммите ЕС

В Брюсселе проходит, возможно, последняя встреча в верхах Евросоюза с участием Ангелы Меркель. На прощание коллеги сделали с немецким канцлером семейное фото. Дебютируя в 2005 году, она говорила о глобальном подходе к миграции, будущем Европы, климатических изменениях, верховенстве права — всё это актуально и сейчас.

За 16 лет этот канцлер Германии посетила как минимум 107 саммитов - больше, чем любая другая женщина, но меньше, чем Жан-Клод Юнкер, хотя он это делал в качестве не только премьер-министра Люксембурга, но и председателя Еврокомиссии.

В этот четверг Меркель приняла участие в пятичасовом обсуждении энергетического кризиса. Мнения лидеров о том, как сбить цены на свет и тепло, разошлись. Некоторые выступали за совместные закупки газа. Другие призывали замедлить уход от ископаемого топлива. Третьи ратовали за атомные электростанции.

Другая тема — объявленное Польше верховенство национального законодательства над союзным. Её премьер-министр объяснил это тем, что Евросоюз превышает свою юрисдикцию. Брюссель грозить наказать Варшаву за такое непослоушание. Немецкий лидер постаралась примирить спорящие стороны:

«Верховенство нашего закона - одна из основ ЕС. Но с теми, кто этого не признаёт, мы должны найти пути и возможности снова объединиться».

Вероятно, Евросоюзу снова пригодятся опыт и влияние Ангелы Меркель, чтобы отстоять свои ценности и единство.