Бремя и преодоление дефицита энергии в Евросоюзе

Наступающий в Евросоюзе энергетический кризис ударил по бюджетам государств, доходам компаний и карманам граждан. Природный газ стоит уже в 6 раз больше, чем в прошлом году. Дефицит энергоносителей носит общий характер, не его бремя одинаково не для всех.

Больше всего приходится платить за электричество в Греции, чуть меньше в Италии, Словении и Хорватия (около 230 евро за мегаватт-час). На другом краю ценовой шкалы находятся Германия и Польша, за ними следуют Чешская Республика и Словакия (около 75 евро/МВтч).

Страны-члены просят руководство ЕС найти для всех выход из кризиса. Но звучат разные предложения. Испания, Франция, Италия, Греция, Чехия и Румыния просят осуществить совместные закупки газа. Польша, Венгрия, Чехия, Люксембург, Кипр, Мальта и Словакия считают, что нужно замедлить переход с ископаемого топлива на возобновляемые источники, а также пересмотреть систему торговли квотами на выбросы углекислого газа. Франция, Венгрия и Чехии видят решение частично в развитии атомной энергетики.

Но есть и те, кто думают, что ничего делать не надо, поскольку рынки урегулируют сами себя. Эти оптимисты - Германия, Нидерланды, Дания, Финляндия, Австрия, Бельгия, Люксембург, Швеция, Хорватия и Португалия.

Построить между ними всеми консенсус по энергетическому вопросу на нынешнем Саммите Евросоюза не удастся.