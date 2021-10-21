Живой "крысиный король" в Эстонии, причём уже второй

Редкая находка в Эстонии: не просто "крысиный король", а ещё и живой. К тому же уже второй в этом веке. 13 крыс, запутавшихся в собственных хвостах, обнаружили на ферме в уезде Пылва.

Йохан Уйбопуу, фермер:

"Мать пошла утром кормить птиц, и нашла крыс прямо перед дверью, как на блюде. Они пытались прорыть нору под порогом, но прямо там и застряли".

"Крысиный король" получается, по мнению учёных, тогда, когда хвосты грызунов оказываются в чём-нибудь липком; спящие вповалку в своём гнезде крысы просыпаются уже спутанными, и когда пытаются разбежаться в разные стороны, то лишь затягивают узел ещё больше. Обычно "король" очень быстро становится жертвой голода и хищников.

Андрей Милютин, куратор музея Тартусского университета:

"Это очень редкая находка; во-первых потому, что сами по себе "крысиные короли" встречаются нечасто. За последние 400 лет их видели может быть раз 60. А во-вторых это невероятная редкость потому, что большинство крыс до сих пор живы".

Теперь, правда, грызунов усыпят и поместят в музей — как это сделали и с предыдущим "крысиным королём", найденным в Эстонии в 2005 году.

А вот мышей, сцепившихся хвостами, распутать вполне можно: это доказал российский фермер, который в августе этого года нашёл у себя на поле вымокшего после наводнения "мышиного короля" и освободил мышат.