Минск будет добиваться признания геноцида белорусского народа и выдачи виновных в массовых убийствах

Парламент Беларуси готовит законопроект о признании геноцида белорусского народа в годы Второй мировой войны. Законопроект разрабатывается в связи с расследованием уголовного дела о геноциде, в ходе которого были получены дополнительные данные, что в уничтожении мирного населения принимали участие, "кроме регулярных войск вермахта и СС, различные коллаборационистские формирования, состоящие из националистов Латвии, Литвы, воинские формирования так называемой Армии Крайовой, украинских националистов".

О подготовке законопроекта сообщила журналистам зампред Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич.

"Инициатива Генеральной прокуратуры услышана депутатами, и сегодня в достаточной степени готовности проект законодательного акта, который призван стать политическим, правовым и моральным документом, законом, который осуждает геноцид белорусского народа, признает геноцид белорусского народа", - цитируют Ананич белорусские СМИ.

Генпрокуратура Беларуси в рамках международных договоров планирует поставить вопрос о выдаче преступников, которые еще живы. Уголовное дело о геноциде было возбуждено в апреле 2021 года.

В стране ведутся продолжаются работы по поиску мест захоронений жертв нацистов. На сегодняшний день обнаружено свыше 160 массовых захоронений мирных граждан, убитых в годы войны. Место массового захоронения предположительно более восьми тысяч расстрелянных было обнаружено в лесном массиве Минского района.

По данным прокуратуры, существует не менее семи таких мест вблизи урочища Уручье, где захоронено свыше 38 тысяч человек. В соответствии с архивными данными, в годы войны сюда свозили и расстреливали мирных жителей, военнослужащих из Минска и его окрестностей. Отмечается, что в 90-х годах проводились работы по поиску мест массовых захоронений в этом районе, однако тогда они не увенчались успехом "в связи с наличием недостаточной и противоречивой информации". Обнаружить эти места стало возможным в рамках расследования уголовного дела о геноциде, заявили в Генпрокуратуре Беларуси.

Место массового захоронения в Уручье Генеральная прокуратура Беларуси

Белорусский политолог Александр Класковский в интервью Euronews отметил, что эта тема очень важна для жителей Беларуси, но законопроект и уголовное дело могут быть использованы властями страны с целью дискредитации внешних и внутренних оппонентов.

«Это святая тема для белорусов, потому что в годы войны каждый четвертый или даже каждый третий погиб. Это была страшная трагедия. Этот законопроект и не помешал бы, будь в Беларуси другая политическая ситуация. Сейчас мы видим, что какие бы законы власть не принимала, они все заточены под борьбу с инакомыслящими. Есть большие подозрения, что и разработка этого закона вызвана политической конъюнктурой.

Почему именно в апреле нынешнего года, когда пошла тотальная зачистка политических оппонентов, прокуратура возбуждает уголовное дело по факту геноцида белорусского народа? Разве раньше не знали об этих фактах? Непонятно, почему через столько десятилетий после войны вдруг спохватились, стали с новым усердием разыскивать места захоронений. На мой взгляд, уголовное дело и новый закон будут активно использоваться в политической борьбе, как против внешних врагов, так и против внутренних.

На этих раскопках большие начальники подчеркивают, что это дело рук немецко-фашистских захватчиков, и что им в этих страшных, кровавых делах помогали коллаборационисты из Латвии, Литвы, Польши, а также украинские националисты. По сути это перечень тех стран, которые сейчас ведут жесткую политику в отношении режима Лукашенко, лоббируют санкции.

Тут задача дискредитировать своих политических противников, показать их наследниками нацистов. То же делается и в отношении внутренних оппонентов власти. В прошлом году символом протестов стал бело-красно-белый флаг, исторический белорусский флаг. Власти пытались его всячески дискредитировать: объявили, что это флаг полицаев. Да, были отдельные факты во время оккупации во время Второй мировой войны, коллаборационисты этот флаг использовали. Но точно так же власовцы использовали триколор, который сейчас является флагом России.

- Геноцид белорусского народа будет признан на международном уровне?

Дело не в формальном признании. Немцы давно раскаялись. Немецкие политики и организации не только риторически, во время визитов в прежние времена (поскольку сейчас визитов нет), всячески подчеркивали, что осознают трагедию белорусского народа и ответственность германского фашизма за те беды, которые были принесены на белорусскую землю.

Немцы много помогали в преодолении чернобыльской катастрофы, гуманитарная помощь большая шла. Германия выплачивала деньги тем, кто попал в годы войны в концентрационные лагеря на территории гитлеровской Германии. Можно долго перечислять. То есть немцы всем своим поведением на протяжении долгих лет подчеркивали, что понимают свою ответственность. Поэтому сейчас склонять их к новым покаяниям и стоянию на коленях незачем.

Скорее надо разобраться с собственной историей. Если брать постсоветские страны, в которых царят тоталитарные режимы, то по сути никакого покаяния, никакого переосмысления истории не произошло. Белорусское руководство не раз высказывало свой пиетет перед Сталиным. Больше того, сейчас мы видим, что в «лайт»-версии в Беларусь вернулся сталинизм. Эти репрессии, этот поиск врагов народа, шпионов... Хватают за лайки под публикациями в соцсетях, если власти считают, что это крамольная публикация. Можно уже проводить параллели с делом о трех колосках.

К большому сожалению, это дело и этот закон будут использоваться для политических спекуляций. Хотя подчеркну, тема святая и помнить об этом нужно. Но для тех, кто в прошлом году выходил на массовые протесты, оскорбительно, что их записывают в наследники фашистов - их деды воевали против нацистов.

- Вы полагаете, что и требования о выдаче тех, кто участвовал в массовых расстрелах, тоже будут использовать в политических целях?

Эти страны не будут выдавать людей, понимая, что есть политическая подоплека. Кажется, уже пытались что-то подобное сделать в отношении бывшего президента Литвы Адамкуса, но ничего не получилось. Понятно, что на допросы в Минск никто ездить не будет, поскольку можно не вернуться.

Ясно и то, что белорусская пропаганда будет тут же поднимать крик: «вот цена их заклинаниям о правовом государстве!». Будут пытаться дискредитировать те страны, которые сейчас занимают активную позицию по части санкций против режима Лукашенко, по части требований провести в Беларуси честные и свободные выборы.

- В заявлении Генпрокуратуры особо отмечается, что Литва и Латвия отказались сотрудничать с Белоруссией в расследовании уголовного дела. У этих стран в самом деле сейчас весьма напряженные отношения, в частности, из-за миграционного кризиса.

И сам этот миграционный кризис тоже считают местью белорусских властей за то, что именно страны Балтии идут в авангарде усиления санкций. Литва вообще приютила Светлану Тихановскую, которая сейчас главный враг Лукашенко", - сказал в интервью Euronews белорусский политолог Александр Класковский.