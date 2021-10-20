Сирия: обстрел в провинции Идлиб, взрывы в Дамаске

По меньшей мере 13 человек погибли в результате артобстрела правительственными войсками города Эриха в сирийской провинции Идлиб. Этот регион в значительной степени контролируют противники президента Башара Асада. Среди жертв - четверо детей и их учитель, которые направлялись в школу.

"Сегодняшний акт насилия - еще одно напоминание о том, что война в Сирии не окончена. Мирные жители, включая детей, продолжают нести на себе груз жестокого конфликта", - сказал региональный директор ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Тед Чайбан. "Дети не должны быть мишенью воюющих сторон", - звучит призыв к сторонам конфликта.

Ранее сообщалось о подрыве автобуса с сирийскими военнослужащими в центре Дамаска. От полученных ранений скончались 14 военных. Сведений о пострадавших среди мирных граждан не приводится.

Две бомбы взорвались в районе моста через реку Барада, под которым проезжал автобус. Третью бомбу удалось обезвредить прибывшим на место саперам. Это первый крупный теракт с большим количеством жертв за несколько лет в подконтрольном официальным властям Дамаске.

Вот уже десять лет в Сирии не прекращается гражданская война. В конфликте участвуют правительственные силы, выступающие на стороне Асада, умеренная оппозиция и исламистские группировки.