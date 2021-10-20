На острове Пальма спасают собак с помощью дронов

Здесь не забыли о братьях меньших. На испанском острове Пальма пытаются спасти собак, оказавшихся в ловушке из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Испуганных и истощенных животных заметили при просмотре аэрофотосъемки местности, изрезанной языками лавы.

Пока над этим районом летать невозможно. Поэтому собакам доставляют питание и воду с помощью дронов.

Есть и такой план: с помощью еды заманить животное в сеть, прикрепленную к дрону, и отправить в безопасное место.

На этих кадрах запечатлен момент когда спасатель из военного подразделения по чрезвычайным ситуациям делает искусственное дыхание попавшей в беду кошке.