10 лет прекращения насилия группировкой ЭТА

Правительство Испании призывает сторонников независимости Страны басков осудить экстремистскую группировку ЭТА и признать её террористической. Спустя 10 лет после заявления ЭТА о прекращении насилия в Мадриде считают недостаточным соболезнования, выраженные жертвам нападений и их семьям со стороны коалиции EH Bildu, которая считается политическим крылом и преемником экстремистов.

Изабель Родригес, пресс-секретарь правительства Испании:

"Мы считаем, что это недостаточно. Они должны также принести извинения, они должны перейти от слов к делу - например, они должны выступать с осуждением, когода проводятся демонстрации в поддержку отбывающих наказание членов ЭТА или в честь их выхода из тюрем. Мы считаем, что жесты - это хорошо, но они должны идти намного дальше, они должны просить прощения за причинённую боль и не участвовать в подобных собраниях и демонстрациях, которые только вновь виктимизируют тех, кто пострадал, вновь оживляют эту боль и напоминают о ней испанскому обществу".

Леворадикальная националистическая организация ЭТА, выступавшая за независимость Страны басков, принимала активное участие в Баскском конфликте. ЭТА прекратила вооруженную деятельность в 2011 году во время правления премьер-министра социалиста Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, а в 2018 объявила о самороспуске.

Сегодня на улицах Сан-Себастьяна, несмотря на все остющиеся разногласия, чувствуется облегчение:

"Когда все закончилось, было такое ощущение, будто стало легче дышать. (...) Я знаю, если я поставлю себя на место погибших людей и их родственников, то для них это слишком мало. Но мне кажется, что бы там ни говорили, они всё же сделали большой шаг вперёд".

"Что ж, я испытала безмерную радость. Это то, чего я ждала очень давно. Думаю, всё это было поздновато, но всё же лучше, чем никогда".

ЭТА возникла в конце 1950-х годов, в разгар диктатуры генерала Франсиско Франко, упразднившего автономию области и запретившего все национальные языки и культуры, кроме испанского. Своей целью организация провозгласила создание "Великой Эускади"- независимого государства басков. С 1968 года ЭТА стали использовать и тактику терактов. Жертвами этих нападений стали 858 человек.