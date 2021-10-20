В ЮАР запросили дополнительную информацию о вакцине "Спутник V"

В ЮАР пока не стали одобрять российскую вакцину от коронавируса "Спутник -V", обосновав решение возможной повышенной восприимчивостью к ВИЧ у привитых препаратом мужчин. В частности, были высказаны опасения относительно аденовируса типа 5, который используется в одной из доз вакцины. Другая доза содержит аденовирус 26-го типа. Местный фармрегулятор запросил данные о безопасности препарата для населения с большим количеством ВИЧ-инфицированных.

Производящий препарат центр им. Гамалеи назвал озвученные опасения "совершенно необоснованными". Здесь отметили, что тот же вирусный вектор использовался в китайской вакцине от коронавируса CanSino, которую широко применяют в Китае.

Как сообщается, российскую вакцину еще могут одобрить, если будут предоставлены недостающие свкдения о ее безопасности.

В настоящее время в ЮАР регистрируется больше заражений коронавирусом, чем в любой другой африканской стране. Кроме того, там насчитывается наибольшее количество ВИЧ-инфицированных. В государстве полный курс вакцинации прошла лишь четверть начеления.