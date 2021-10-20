Конгресс против Стива Бэннона

Бывшему советнику Дональда Трампа Стиву Бэннону грозит уголовное преследование за игнорирование требований парламентский комиссии по предоставлению документов, а также неявку для дачи свидетельских показаний в рамках расследования штурма здания американского Конгресса 6 января этого года.

Бенни Томпсон, конгрессмен от штата Миссисипи, глава комитета по расследованию беспорядков на Капитолийском холме, заявил:

Господин Бэннон с большим презрением отнёсся к нашей повестке. Это недопустимо. Ни один человек в нашей стране, не важно насколько он богат и могущественен, не может уйти от закона. Если мы не дадим соответствующую оценку действиям господина Бэннона прямо сейчас, то его поведение может послужить примером для фигурантов других расследований.

Специальный комитет Палаты представителей ("комитет 6 января" - "January 6th Committee") призван определить, могли ли действия бывшего президента и его окружения спровоцировать радикальных активистов на попытку захвата Конгресса после объявления победы Джо Байдена.

Политтехнолог Бэннон может быть причастен к манипуляциям общественным мнением, а именно к операции, проводимой в социальных сетях под названием "Остановите кражу голосов" ("Stop the Steal").

Ожидается, что спецкомитет обратится в суд из-за отказа Бэннона от сотрудничества с парламентариями, ведущими расследование.

"Господин Бэннон идёт по пути преступного надругательства над законом"

В свою очередь Дональд Трамп заявил о незаконности действий конгрессменов и призвал своих бывших сотрудников не выдавать никакой информации комитету.