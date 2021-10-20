Скандал в мире футбола: ФИФА хочет проводить ЧМ каждые два года, УЕФА — против

Более 12 европейских ассоциаций могут выйти из состава Международной федерации футбола (ФИФА) в знак протеста против предложения проводить чемпионат мира раз в два года. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ранее стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино направил конфедерациям, входящим в федерацию, предложение по реформе международного календаря с проведением чемпионата мира каждые два года, начиная с 2026 года.

В конце сентября глава УЕФА Александер Чеферин и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) выступили против данного предложения.

По информации источника агентства, более 12 ассоциаций уведомили УЕФА о своем намерении выйти из состава ФИФА. Согласно уставу ФИФА любая ассоциация может выйти из организации, уведомив об этом за шесть месяцев до конца календарного года.

Согласно предложению президента ФИФА, футболисты будут проводить в сборных 30 дней вместо 50, как это происходит сейчас. Квалификация мирового первенства будет состоять из семи туров, что позволит сократить перерывы на игры сборных до двух пауз - в октябре и марте. В качестве другого варианта предлагается план, когда за 28 дней будет сыграны все семь матчей.

Также ФИФА хочет разобраться с жалобами игроков и клубов на усталость из-за напряженного графика.

В настоящее время чемпионат мира проходит раз в четыре года.