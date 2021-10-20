Крупный теракт в Дамаске

Крупный теракт в ДамаскеКомментарии
Euronews
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В сирийской столице в среду утром подорвался автобус с военнослужащими.
Террористы привели в действие два взрывных устройства, когда автобус, принадлежащий военно-транспортной компании, проезжал по набережной реки Барада в районе Президентского моста или моста Раис в центре Дамаска.
Погибли 14 сирийских военнослужащих. Еще три человека получили ранения, власти не сообщают о пострадавших среди мирных граждан.
Кроме того было найдено третье устройство, которое саперам удалось обезвредить.
Это первый крупный теракт с большим количеством жертв за несколько лет в подконтрольном официальным властям Дамаске.
Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.