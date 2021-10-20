ВМО: африканские ледники исчезнут через 20 лет

Африканские ледники могут растаять в ближайшие двадцать лет. Об этом сообщается в докладе Всемирной метеорологической организации, опубликованном в преддверии конференции ООН по изменению климата, которая стартует в шотландском Глазго 31 октября.

Документ напоминает, что Африка несет наименьшую ответственность за глобальное потепление - 4% от выбросов парниковых газов на планете -, однако страдает от его последствий серьезнее, чем другие континенты.

На сегодняшний день всего 3 африканские горы покрыты льдом: Кения, Килиманджаро (Танзания) и Рувензори (Уганда, ДР Конго).

По прогнозам климатологов, именно горный массив Кения лишится ледяного покрова первым. Это может произойти уже в 2030 году.

ВМО: Таяние африканских ледников свидетельствует об "угрозе необратимых изменений на планете Земля".

Эксперты опасаются, что к этому периоду, около 118 млн самых бедных африканцев столкнутся с засухами, наводнениями и экстремальной жарой. Для адаптации к новым климатическим условиям африканским странам, особенно расположенным к югу от Сахары, необходимо привлечь инвестиции объемом более трех триллионов долларов.