Северная Корея подтвердила, что испытала баллистическую ракету

Северная Корея подтвердила, что провела испытания новой баллистической ракеты, которую военные запустили с подводной лодки. Накануне о её запуске заявили в соседней Южной Корее. Ракетные испытания прямо нарушают международные резолюции, запрещающие Пхеньяну тестировать ядерное оружие и баллистические ракеты. Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание.