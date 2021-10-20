Круз признался в массовом убийстве в школе Паркленда в 2008 году

Николас Круз признал себя виновным в убийстве 17 человек в средней школе американского Паркленда (штат Флорида) в 2008 году. Это признание позволит адвокатам утверждать во время слушаний для определения наказания, что он взял на себя ответственность за свои действия.

В зале суда Круз извинился перед семьями своих жертв и сказал, что хотел бы вручить свою судьбу в их руки:

"Я просто хочу сказать, что мне очень жаль, и я надеюсь, что вы дадите мне шанс попытаться помочь другим. Я считаю, что это ваше право решать, что со мной делать, могу ли я остаться в живых или должен умереть, это должны решать вы, а не судьи. Я очень сожалею".

Признание вины подготовило почву для судебного процесса, на котором 12 присяжных определят, приговорить ли Круза к смертной казни или пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Учитывая известность дела, окружной судья планирует проверить тысячи потенциальных присяжных. Слушания запланированы на ноябрь и декабрь.

Три года назад в День святого Валентина Николас Круз устроил стельбу из полуавтоматической винтовки в школе Паркленда, откуда был исключён годом ранее за неадекватное поведение. Спустя несолько дней после трагедии адвокаты Круза предложили, что он признает себя виновным в обмен на пожизненное заключение. Но тогдашний генеральный прокурор Майк Сац отклонил это предложение, заявив, что Круз заслуживает смертного приговора.