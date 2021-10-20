Индийский штат Уттаракханд: спасательные работы на фоне наводнений

Дожди, наводнения, оползни... Стихия нанесла огромный ущерб индийскому штату Уттаракханд. Согласно официальным данным, за последние дни здесь погибли по меньшей мере 46 человек, 11 пропали без вести. Спасатели эвакуируют людей из опасных мест. Муссонные ливни не прекращаются несколько суток. Местные власти обратились за помощью к вооруженным силам. Муссонные дожди продолжаются и на юге страны, где в юго-западном штате Керала, так же есть жертвы. Метеорологи считают, что в ближайшие дни интенсивность ливней должна снизиться.
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