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Россия

Премия оппоненту Кремля

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 Ирина Шелудкова
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В Санкт-Петербурге закрашивают фреску с изображением Навального
В Санкт-Петербурге закрашивают фреску с изображением Навального   -   Авторское право  Valentin Egorshin/AP
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Алексей Навальный стал лауреатом премии "За свободу мысли" имени Сахарова. В России оппозиционер отбывает наказание в колонии по делу о мошенничестве, а возглавляемый им Фонд борьбы с коррупцией признан иноганетом и экстремистской организацией. В оргкомитете премии Навального называют политзаключенным.

Вот что говорят по этому поводу жители Москвы:

"Я считаю, что Алексей Навальный совершенно оправданно получил эту премию, потому что он действительно много сделал для того, чтобы гражданские свободы имели место быть".

"Я считаю, что он заслужил эту премию, потому что он очень давно борется за наши права, за права людей в целом, и сидит за то, что многие люди молчат и не могут высказать свое мнение относительно политики".

"Даже если не симпатизировать ему как личности, то все равно есть некоторое уважение к тому, что он пережил, некоторое сочувствие у людей, это тоже важно".

"Конечно он получил премию незаслуженно. За что ему давать? Я не вижу от него никаких подвигов, кроме скандалов".