Ливия после смерти Муаммара Каддафи

Ливийский лидер Муаммар Каддафи был убит ровно десять лет назад. С того момента Ливия перестала быть единым государством, т.к. в результате противостояния между силами на западе и востоке страны сложилась система двоевластия.

В начале года стороны конфликта договорились под эгидой ООН о прекращении огня и проведении всеобщих выборов, которые должны состояться 24 декабря.

Говорят жители Триполи:

"За время после смерти Каддафи страна прошла через несколько этапов. Сначала ситуация была хорошей, но затем начала постепенно ухудшаться, так и продолжается".

"Десять лет спустя мы живем в состоянии конфликта из-за провалов в урегулировании кризиса".

ВВП страны в расчете на душу населения сократился более чем в два раза. Инфраструктура разрушена, из-за долгого периода двоевластия Ливия стала основным перевалочным пунктом для беженцев из Африки, стремящихся попасть в Европу.

"Мы надеемся, что выборы 24 декабря приведут к лучшей жизни, политической стабильности и безопасности, а также станут основанием для мирного перехода к правовому государству", — говорит политический аналитик Ахмед аль-Рашраш.

Свержению режима Каддафи способствовало вмешательство иностранных военных сил, санкционированное Совбезом ООН. А спустя десять лет одним из кандидатов в президенты Ливии может стать сын Каддафи Саиф аль-Ислам.