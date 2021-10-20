3D-шоу, посвященное творчеству Низами Гянджеви, в Баку

В Баку в течении трех дней проходил фестиваль света. Он был посвящен творчеству средневекового поэта Низами Гянджеви. На фасадах зданий с помощью проекций были воссозданы миниатюры к поэмам Низами. Иллюстрации к поэме «Хамса» можно было увидеть на фасаде Национального музея азербайджанской литературы. Другие миниатюры можно было увидеть также на знаменитой Девичьей Башне. 2021 г. объявлен в Азербайджане «Годом Низами Гянджеви».
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