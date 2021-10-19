Премьер-министр Канады извинился перед индейской общиной Камлупса

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил ставший печально известным город Камлупс. Глава правительства встретился с индейской общиной и принес извинения за политику ассимиляции детей из коренных народов, которых отрывали от семей и помещали в школы-интернаты. Трюдо в Камлупсе ждали с конца мая, после того, как здесь были найдены безымянные останки более двухсот воспитанников. Трюдо назвал это открытие "болезненным напоминанием о позорной главе истории страны", но в Камлупс прибыл только сейчас.

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады: "Ни одного ребенка не следовало забирать из дома и насильно помещать в систему резидентских школ. Ни одного ребенка никогда не следовало учить тому, что его язык, его культура, его самобытность не имеют никакой ценности. То, что так поступили с вашими детьми неприемлемо".

Через систему интернатов в общей сложности прошли около 150 000 детей индейцев, метисов и инуитов. Там они страдали от болезней, побоев, и сексуального насилия. Тысячи детей погибли. Представители коренного населения Канады требуют от властей предпринять действия, направленные на поддержку людей, некогда прошедших через эти школы и идентифицировать останки умерших.

Более тысячи безымянных могил, предположительно детских, найдены и рядом с другими бывшими интернатами. Управлением этих школ с середины XIX века и до конца 60-х годов прошлого века занималась католическая церковь.