Когда в доме снова появилось электричество, испанка Мари Кармен Гомес постоянно проверяла выключатель в страхе, что снова останется в темноте. Некоторое время назад она не оплатила счета, и электрическая компания на время отключила электричество и газ. "Это оставило сильный след", - сказала Мари Кармен.

Мари Кармен живет в Кубельясе, деревне к югу от Барселоны. Из-за высоких цен на электроэнергию она часто вынуждена мириться с холодом зимой и жарой летом. В Испании в подобной ситуации находятся 11% домохозяйств или 5,1 миллиона человек, говорится в исследовании неправительственной испанской организации Ассоциация наук об окружающей среде (ACA). Испанская организация потребителей и пользователей (OCU) посчитала, что у пяти процентов из них хотя бы раз отключали электричество.

Общеевропейская проблема

Энергетическая бедность - экономическая ситуация, при которой у человека недостаточно средств для того, чтобы поддерживать адекватную температуру в доме или потреблять услуги энергоснабжения по разумным ценам. "У многих людей уровень потребления выше доходов, - считает бельгийский эксперт Александр Вивье. - Есть домохозяйства, которые экономят на комфорте и отключают отопление, чтобы хватило, например, приготовить еду. Существуют разные формы энергетической бедности".

В разных европейских странах эта проблема развивается по-разному. В богатом Люксембурге на коммунальных счетах экономят 3% населения, в Болгарии - 30%. По информации коалиции "Право на энергию", до 100 тысяч европейцев умирают ежегодно от холода дома. В 2019 году около 80 миллионов человек не смогли вовремя оплатить коммунальные услуги, и с пандемией коронавируса эта ситуация резко ухудшилась.

В октябре Евросоюз призвал выработать единый подход к борьбе с дефицитом энергии, приняв меры по снижению налогов и увеличению государственной помощи домохозяйствам и бизнесу. "Рост мировых цен на энергоносители является серьезной проблемой для ЕС. По мере выхода из пандемии и начала восстановления экономики важно защитить уязвимых потребителей и поддержать европейские компании", - заявил комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

В то время как лидеры ЕС продолжают поиск выхода из энергетического кризиса, разворачивается общественная кампания за признание доступа к энергии одним из прав человека. Активисты призывают ввести общеевропейский запрет на отключение света и газа за неуплату счетов, которое в настоящее время угрожает около семи миллионам домохозяйств по всей Европе, включая Мари Кармен.

Энергетическая безграмотность

Мари Кармен безработная. Ее единственный ежемесячный доход - это пенсия по инвалидности в 300 евро. В Испании существует система срочной социальной помощи, но, по словам Мари Кармен, электричество и газ отключили в пятницу. "Мне нужно было ждать понедельника, чтобы обратиться к социальному работнику, - рассказывает она. - Но он мне не подсказал никакого решения".

Тогда Мари Кармен обратилась в Альянс против энергетической бедности (APE) - общественное движение, которое помогает разобраться в коммунальных счетах. "Именно здесь мне рассказали, что в Каталонии существует закон, согласно которому государство в некоторых случаях должно покрывать расходы на электроэнергию".

По данным Евростата, Испания входит в пятерку стран ЕС с самыми высокими ценами на электроэнергию. Список возглавляют Германия, Дания и Бельгия, где средняя зарплата гораздо выше. Из-за роста цен на электроэнергию, которые в начале октября достигли исторического максимума 288 евро за мегаватт-час, и экономических сложностей, вызванных пандемией, все больше испанских домохозяйств скатываются в энергетическую бедность. В 2021 годовой счет за электроэнергию увеличился более чем на 150 евро по сравнению с предыдущим годом.

По мнению экспертов, ситуация усугубляется отсутствием базовых знаний об энергетическом рынке и своих правах. "В стране слишком много неопределенности и мало доступной информации, чтобы граждане могли самостоятельно принимать решения относительно коммунальных услуг и счетов, - сказала Euronews представитель Альянса против энергетической бедности (APE) Моника Гитерас. - Это вызывает большие сложности для доступа к энергии".

Предупрежден - значит вооружен

APE, основанное в Барселоне в 2014 году, - общественное движение, целью которого является защита доступа к основным услугам в области водо- и энергоснабжения. Одним из основных направлений деятельности альянса является консультирование.

Мари Кармен говорит, что в дополнение ко всему ее "безжалостно преследует" компания-поставщик электроэнергии. "Это был тяжелый год, потому что мне звонили по пять или шесть раз в день и угрожали, что подадут на меня в суд, - говорит она. - Мне даже прислали какой-то юридический документ". В APE ее заверили, что документ "не имеет никакой юридической силы, его цель - запугать".

Сейчас Мари Кармен приходит в APE, чтобы поделиться опытом с другими. По ее словам, обращение в социальную службу в сопровождении специалиста или после изучения вопроса может сильно повлиять на исход ситуации.

По данным OCU, лишь один человек из трех, обратившихся за помощью, получает социальные ваучеры или помощь от испанского правительства, на которые имеет право. Энрике Гарсия, сотрудник отдела институциональных отношений OCU объяснил Euronews, что основная проблема для получения помощи - бюрократические препоны. К примеру, социальные службы требуют декларацию о доходах за предыдущий год, которой у части уязвимого населения просто нет.

По словам Гомеса, другой проблемой является то, что энергетическая бедность растет среди тех, кто не имеет права на пособия. "Энергетическая бедность больше не является проблемой людей с низкими доходами, - говорит Мари Кармен Гомес. - Даже тем, у кого есть работа и кто получает полуприличную зарплату, очень трудно сводить концы с концами".