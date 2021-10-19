ОЗХО ответил Кремлю на вопросы по делу об отравлении Навального

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала ответы на вопросы России по отравлению Алексея Навального летом 2020 года. Заявления от представительств Германии, Франции, Швеции и Великобритании появились на сайте организации во вторник.

В документах утверждается, что Россия не ответила на вопросы 45 стран-членов ОЗХО и не предоставила достаточно информации по делу Навального. Берлин подчеркнул, что ответил на официальные запросы по делу Навального, "Германия категорически отвергает абсолютно необоснованные обвинения со стороны Российской Федерации. Она также категорически отвергает попытки дискредитировать другие страны-участницы и сомневаться в беспристрастности и профессионализме Технического комитета (ОЗХО - прим.)".

Великобритания сообщила, что расценивает обвинения в сторону ОЗХО, как "попытку России уклониться от ответственности за покушение на Навального с применением химического оружия". Лондон подчеркнул, что "полностью доверяет тому, как ФРГ обрабатывает доказательства, тем выводам, к которым она пришла на основе этих доказательств и тем ответам, которые она передала Российской Федерации".

6 октября Россия направила в ОЗХО запрос о предоставлении "предметных ответов Германии, Франции и Швеции" по делу об отравлении российского оппозиционера. По словам и.о. заместителя директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константина Воронцова, без этих ответов "не представляется возможным подтвердить или окончательно опровергнуть предполагаемое наличие состава преступления в произошедшем с Навальным инциденте".

Во время выступления в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе, Воронцов отверг обвинения в причастности Кремля к отравлению Навального и призвал страны ЕС и НАТО "прекратить выдвигать ничем не подкрепленные обвинения в адрес добросовестных государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия и заниматься подтасовкой фактов с целью продвижения собственных политических интересов".

"Необходимо проявить ответственность за дальнейшую судьбу ОЗХО и, как следствие, поддержание международного мира и безопасности, - подчеркнул он. - Со своей стороны продолжим добиваться установления истины в ситуации вокруг Навального".