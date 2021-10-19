«Мужское государство» оспаривает запрет на деятельность, а пострадавшие готовят новые иски

Сеть ресторанов «Тануки» подсчитывает убытки и намерена дальше судиться с организацией «Мужское государство», которая накануне, 18 октября, была признана Нижегородским областным судом экстремистской.

Как заявили в «Тануки», компания подсчитывает размер убытков, упущенной выгоды и готовит иск в суд. Основатель «Тануки» Александр Орлов отметил в Instagram, что «Мужское государство» было признано экстремистской организацией через 49 дней после первых нападок на сеть, и пообещал, что у ее идейного вдохновителя Владислава Позднякова «земля будет гореть под ногами».

В компании «Вятский квас», также подвергшейся атаке со стороны членов организации из-за рекламы с моделями разных рас и национальностей, ждут извинений.

Предприниматели назвали решение суда победой:

«Вятский» квас победил «Мужское государство». Мы должны благодарить не только Нижегородскую прокуратуру, которая признала сообщество Владислава Позднякова экстремистским и потребовала заблокировать их каналы. Но и каждого из вас, кто верил и поддерживал. Каждого, кто лично столкнулся с травлей и буллингом», - говорится в записи в Instagram «Вятского кваса».

Однако представитель Владислава Позднякова адвокат Дзамболат Габараев сообщил, что решение нижегородского облсуда будет обжаловано. В ходе заседания Габараев отметил, что "Мужское государство" заинтересовано в продолжении существования в российском обществе традиционных ценностей - семьи, здорового отношения к жизни, женщинам и детям.

Члены организации нападали на бизнес из-за «нетрадиционных» ценностей

«Мужское государство» за время существования атаковало в интернете немало частных компаний. Некоторые из них вынуждены были извиняться и удалять «задевший общественность контент». Например, в сети доставки еды «Ёбидоёби» просто не захотели связываться с агрессивными интернет-пользователями.

Одной из последних жертв МГ стала фирма «Таксовичкофф» - из-за двойного тарифа для женщин-водителей, который показался участникам организации дискриминационным.

Они призывали заказывать такси с этой услугой, а потом сразу отменять заказ. Таким же образом члены организации мешали работе ресторанов и сетей доставки еды. Здесь тоже сдались быстро: «Несмотря на значительный рост числа женщин-водителей такси, их по-прежнему в полтора десятка раз меньше, чем мужчин. И если клиент желает видеть водителя-женщину, это всегда длительная подача, которая увеличивает стоимость. После атаки и огромного количества комментариев с угрозами в социальных сетях мы решили сделать услугу бесплатной», - отметили в компании.

Один из первых и наиболее известных конфликтов произошел с сетью продуктовых магазинов «Вкусвилл».

В рекламном материале «Вкусвилла» была изображена однополая семья. Активисты «Мужского государства» начали слать угрозы и писать жалобы под записями компании в соцсетях. В итоге «Вкусвилл» удалил контент и извинился, а женщины, снявшиеся в рекламе, были вынуждены покинуть Россию из соображений безопасности.

За последний год активисты «Мужского государства» угрожали журналистке "Дождя" Анне Монгайт из-за интервью с однополой парой, организовали травлю писательницы Дарьи Серенко, участниц "СоцФем Альтернативы" и усыновившей темнокожего ребенка россиянки Екатерины Фроловой.

Официально не зарегистрированное, но уже запрещенное

«Мужское государство» - российское официально незарегистрированное мужское объединение, поддерживающее идеи патриархата и национализма. Оно было создано Владиславом Поздняковым в 2016 году в социальной сети Вконтакте. В прошлом году администрация этой соцсети ее заблокировала за призывы к насильственным действиям, но остались группы в других сетях.

Внимание правоохранительных органов Поздняков привлек к себе в 2018 году. В специально созданном паблике он просил сторонников «фиксировать на видео и фото девушек с низкой социальной ответственностью» во время проведения чемпионата мира по футболу в РФ. Его публикации в интернете стали причиной обвинений в разжигании ненависти, несколько месяцев он провел в СИЗО, а затем был приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Нижегородский областной суд в понедельник, 18 октября, запретил деятельность межрегионального объединения «Мужское государство» и признал его экстремистской организацией. Прокуратура обратилась в суд из-за того, что участники объединения занимались «травлей, угрозами и преследованием женщин».