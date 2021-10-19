Великобритания простилась с депутатом

Депутаты британского парламента собрались в понедельник в церкви Святой Маргариты на территории Вестминстерского аббатства, чтобы почтить память убитого коллеги сэра Дэвида Эймисса. Памятную службу провел Архиепископ Кентерберийский.

В прошлую пятницу 69-летний депутат от правящей консервативной партии скончался от ножевых ранений, нанесенных ему в ходе встречи с избирателями. Это первое убийство парламентария в стране за последние 5 лет.

Памятный день начался с минуты молчания в палате общин, где также выступил с речью британский премьер министр Борис Джонсон: "Нашему парламенту нужны такие люди, как сэр Дэвид, всей нашей политике нужны такие люди как сэр Дэвид, преданные своим идеалам и принципам, но уважающие мнения оппонентов".

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Лидер лейбористов Кир Стармер: "Каждый выступающий здесь сегодня вспоминает государственного деятеля с крепкими убеждениями, порядочного и доброжелательного человека, знакомство с которым тронуло нас всех".

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В Скотленд-Ярде объявили нападение на депутата тори терактом. По заявлениям властей, мотив преступления возможно связан с исламским экстремизмом. Обвинения предъявлены 25-летнему британцу сомалийского происхождения, который уже проходил краткосрочную программу по дерадикализации.