Великобритания простилась с депутатом

Великобритания простилась с депутатомКомментарии
Депутаты британского парламента собрались в понедельник в церкви Святой Маргариты на территории Вестминстерского аббатства, чтобы почтить память убитого коллеги сэра Дэвида Эймисса. Памятную службу провел Архиепископ Кентерберийский.
В прошлую пятницу 69-летний депутат от правящей консервативной партии скончался от ножевых ранений, нанесенных ему в ходе встречи с избирателями. Это первое убийство парламентария в стране за последние 5 лет.
Памятный день начался с минуты молчания в палате общин, где также выступил с речью британский премьер министр Борис Джонсон: "Нашему парламенту нужны такие люди, как сэр Дэвид, всей нашей политике нужны такие люди как сэр Дэвид, преданные своим идеалам и принципам, но уважающие мнения оппонентов".
Лидер лейбористов Кир Стармер: "Каждый выступающий здесь сегодня вспоминает государственного деятеля с крепкими убеждениями, порядочного и доброжелательного человека, знакомство с которым тронуло нас всех".
В Скотленд-Ярде объявили нападение на депутата тори терактом. По заявлениям властей, мотив преступления возможно связан с исламским экстремизмом. Обвинения предъявлены 25-летнему британцу сомалийского происхождения, который уже проходил краткосрочную программу по дерадикализации.