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США

Дело об убийстве Арбери: американская Фемида в поиске присяжных

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 Alexander Kazakevich
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Отец убитого Ахмада Арбери в окружении адвокатов.
Отец убитого Ахмада Арбери в окружении адвокатов.   -   Авторское право  Lewis M. Levine/The Associated Press.
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В штате Джорджия начался процесс отбора жюри присяжных в деле об убийстве афроамериканца Ахмада Арбери.

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