Орбан и Вучич заложили железную дорогу из Сербии в ЕС

Сербский президент Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляют о сближении двух стран на фоне затягивающего процесса вступления Сербии в ЕС. Такие выступления прозвучали на церемонии закладки новых путей в рамках масштабной реконструкции железной дороги, соединяющей Белград и Будапешт. Предполагается, что в ближайшие годы по этой линии смогут ходить скоростные поезда.

Александр Вучич назвал этот проект символическим:

«Реконструкция этого участка железной дороги, протяжённостью 27 километров, позволит улучшить перевозку людей и товаров из Суботицы в Сегеж, усилит экономические, культурные, личные связи и укрепит дружбу между сербами и венграми, между Сербией и Венгрией».

Виктор Орбан, в свою очередь, говорил о несправедливом, по его словам, разделении двух стран границей Шенгенской зоны:

«__Граница Европейского союза должна проходить не здесь. Граница Европейского Союза должна опуститься дальше на юг. А сербы должны иметь возможность ездить в Венгрию и Европу без паспортного контроля».

Сербия получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2012 г. В сентябре Вучич заявил, что Белград относится к процессу европейской интеграции уже не с таким энтузиазмом, как прежде.