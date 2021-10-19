В плену у нацистов: установлено имя узбекского солдата

В годы Второй мировой войны через нацистский концлагерь в Амерсфорте в Нидерландах прошли тысячи людей, включая советских военнопленных. В их числе — 101 солдат из Средней Азии, в основном из Узбекистана, все они были захваченные под Смоленском.

Нацисты издевались над ними, а затем устроили массовый расстрел в лесу в апреле 1942 года. Спустя почти 80 лет личность одного из погибших удалось установить исследователю Ремко Рейдингу, основателю фонда "Советское поле Славы".

"Останки были найдены в 1945 году. Были обнаружены некоторые личные вещи, бумаги. Недавно мы получили информацию из Москвы, так как на одной из этих бумаг было имя и адрес, которые трудно было разобрать. Но сегодня мы можем с уверенность назвать имя этого солдата", — говорит Ремко Рейдинг.

Им оказался Ильша Машаметов, уроженец Алматинской области. Все эти годы отца разыскивала младшая дочь Модянгуль. "Мама плакала все эти дни, очень переживала, волновалась, у нас у всех было такое чувство, что деда несколько дней назад похоронили", — говорит внучка погибшего солдата Дилназ Баратова.

Эту группу советских солдат нацисты привезли на оккупированную территорию для пропагандистских целей. Военнопленных кормили реже чем других заключенных в попытке вызвать у них озлобленность.

"Нацисты специально выбирали людей с азиатской внешностью — тех, кого называли "уберменш" ("недочеловек"). Таким образом они намеревались склонить голландцев на сторону нацистской Германии, чтобы сражаться против Советского Союза", — объясняет Ремко Рейдинг.

Но план нацистов провалился: по словам Рейдинга, голодные советские солдаты сохраняли человечность в плену и хлеб всегда делили между собой поровну, спокойно и без драк.