Музей мадам Тюссо открывал филиал в Дубае

Знаменитый британский музей восковых фигур мадам Тюссо открыл на этой неделе свой первый филиал в арабском мире - в Дубае, по случаю выставки Expo 2020.

Бренд, зародившийся в Лондоне, где у него 250 восковых фигур, ежегодно привлекает миллионы посетителей. Есть уже и более скромные филиалы в США, Европе и Азии.

В филиале Дубая представлены 60 двойников мировых "звезд", в том числе футболиста Лионеля Месси и поп-певицы Рианны. Есть и 15 знаменитостей региона - среди них восковые фигуры звезд ливанской эстрады Нэнси Айрам и Майи Диаб.

Дубай рассчитывает, что шестимесячная выставка Expo 2020 привлечёт миллионы посетителей и подстегнёт экономику, пострадавшую от пандемии.