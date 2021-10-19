Парламент Чехии сможет не раньше начала ноября рассмотреть вопрос о лишении полномочий президента Милоша Земана. Через неделю состоится заседание Сената, который, вероятнее всего, запустит эту процедуру — чешские издания сообщают, что большинство членов палаты поддерживают отстранение Земана. Именно спикер Сената Милош Выстрчил, ссылаясь на врачей, заявил о недееспособности главы государства.

Первое после парламентских выборов заседание депутатов, между тем, намечено лишь на 8 ноября. Для отстранения главы государства от должности необходимо простое большинство голосов в обеих палатах парламента. В Сенате сообщили, что уже начинают консультации с парламентскими партиями.

«Подвешенное правительство»

77-летний президент Чехии был госпитализирован 10 октября на следующий день после парламентских выборов. По официальным данным, он находится в отделении интенсивной терапии Центрального военного госпиталя Праги. Диагноз Земана не раскрывается, в президентской администрации настаивают на сохранении врачебной тайны, а госпитализацию называют «запланированной».

Ситуация осложняется тем, что после выборов именно президент даёт формальное поручение сформировать правительство. Большинство голосов получила оппозиционная коалиция «Вместе», незначительно опередив движение «Акция недовольных граждан» премьер-министра Андрея Бабиша. До госпитализации Земан заявлял, что мандат на формирование правительства может получить только отдельная партия, а не коалиция.