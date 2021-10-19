Тревожная статистика: новый штамм в Великобритании и загруженные больницы

В Великобритании растет заболеваемость Covid-19: за последнюю неделю показатель вырос на 16%. Эксперты отмечают, что это может быть связано с распространением нового штамма коронавируса. Разновидность AY.4.2 была выявлена еще в июле, а сейчасна нее приходится порядка 6% всех новых случаев заражения. За сутки скончались 223 пациента, это максимум с марта текущего года. Вместе с тем власти Соединенного Королевства пока не планируют вводить новые санитарные ограничения

Заболеваемость растет и во всех субъектах Российской Федерации. В Москве число выявляемых случаев коронавируса по сравнению с августом увеличилось в 4 раза, пациентов с тяжелой формой заболевания стало в два раза больше.

"Большинство пациентов, которые попадают в реанимацию в тяжелом состоянии — они не вакцинированы. Иногда охватывает чувство отчаяния, конечно, потому что можно было очень легко предотвратить тяжелое течение заболевания, если бы человек вакцинировался", — говорит московский врач-реаниматолог Георгий Арболишвили.

В Италии ежедневно проходят демонстрации противников введения ковид-сертификатов. В порту Триеста для разгона протестующих, приехавших со всей страны, полицейские применили водометы. Участники акции на протяжении четырех дней блокировали портовые ворота

В Ирландии после долгого периода ограничений открываются ночные клубы, но власти страны пересмотрели планы по отмене многих санитарных мер из-за рост числа заражений и загруженности больниц.