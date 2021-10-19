Прощальная беседа Меркель и Си

Ангела Меркель связалась с Си Цзиньпином в режиме видеоконференции. Это последний её контакт с лидером КНР в качестве канцлера ФРГ. В прощальной беседе были затронуты вопросы германо-китайских отношений и актуальные темы международной повестки.

Экономические связи Берлина и Пекина очень сильны, и Меркль всегда подчёркивала свою приверженность развитию отношений с Поднебесной. Китай - первый торговый партнер Германии, и китайская государственная компания COSCO закрепилась в Гамбурге, крупнейшем морском немецком порту, получив 35%-ную долю в терминале.

ФРГ при Ангеле Меркель очень часто выступала посредником и умиротворителем в разного рода спорах, возникающих между Китаем и Западом. И теперь в Пекине опасаются, что с уходом Меркель Германия больше не будет играть эту роль в ситуации, которая обострилась после создания трёхстороннего оборонного альянса AUKUS между Австралией, Великобританией и США, который Пекин считает направленным против себя.