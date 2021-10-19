США подтверждают, что хотят видеть Украину в НАТО

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил приверженность Соединённых Штатов идее вступления Украины в НАТО. Он назвал это главной темой своего официального визита в Киев. В ходе выступления на брифинге глав военных ведомств Остин упомянул и Россию, которую он обвиняет, в частности, в агрессии и развязывании войны в Донбассе:

«США неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. В этой связи мы снова обращаемся к России с призывом прекратить оккупацию Крыма, разжигание войны на востоке Украины, дестабилизирующую деятельность в Черном море и вдоль границ Украины, остановить непрекращающиеся кибератаки и другие недоброжелательные действия в отношении США, их союзников и партнеров».

Россия все обвинения отвергает и настаивает, что не может считаться стороной вооруженного конфликта в Донбассе. Перспективу вступления Украины в НАТО Кремль называет «наихудшим сценарием», который, цитата, «выходит за красные линии национальных интересов России».

Что касается самого альянса, то Москва отказалась от налаживания взаимоотношений в ближайшем будущем. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Россия приостановила работу бюро НАТО в Москве и своего представительства при штаб-квартире альянса в ответ на высылку членов российской миссии из Брюсселя.