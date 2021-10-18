Докеры Италии против ковид-паспортов

Акция протестов противников обязательных ковид-пропусков в порту итальянского Триеста переросла в ожесточённые столкновения с полицией. Стражи порядка применили для разгона демонстрантов слезоточивый газ. Протестущие, в основном докерты Триеста, проводят в порту сидячую забастовку. Они намерены блокировать морскую гавань до среды. Бастуют по той же причине и докеры порта Генуи.

В минувшую субботу тысячи людей прошли маршем по улицам сразу нескольких городов Италии, выражая возмущение правительственными мерами, делающими привику от коронавируса практически обязательной. Самая крупная акция прошла в Милане, где в разных кварталах возникли спорадические столкновения манифестантов с полицией и были произведены аресты.

Так называемый "зелёный паспорт" в Италии требуется для выхода на работу. В нём должен стоять штамп о вакцинации или о том, что владелец переболел ковидом не раньше чем в последние полгода. Принимается также отрицательный результат теста на коронавирус.