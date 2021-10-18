Москва приостанавливает деятельность миссии НАТО

Москва приостанавливает деятельность миссии НАТОКомментарии
Euronews
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Россия приостанавливает работу постоянного представительства при штаб-квартире НАТО в Брюсселе, а также деятельность военной миссии альянса в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, аккредитация сотрудников отзывается с 1 ноября.
Это стало ответом на сокращение численности российского представительства при штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Альянс разрешил сохранить лишь 10 из 20 позиций в дипломатической миссии, назвав некоторых дипломатов сотрудниками разведки.