Информатор Gulagu.net о передаче видеоархива ФСИН: «Мысль такая зрела уже давно»

Бывший заключенный, который передал правозащитному порталу Gulagu.net видеозаписи пыток в российских тюрьмах, покинул Россию и рассказал, как получил доступ к данным видеорегистраторов сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.

Передавший видеозаписи истязаний заключенных в тюрьмах России порталу Gulagu.net Сергей сейчас находится во Франции, где намерен получить политическое убежище. После прибытия в страну он выразил надежду, что из-за публикации видеоматериалов пытки и изнасилования в местах заключения прекратились или хотя бы приостановлены.

«Я уверен, что это уже либо прекратилось, либо прекращается и в других таких местах. Или хотя бы приостанавливается, потому что остальные боятся, ищут не могли ли они допустить что-то подобное, такую же утечку. Проверяют, перепроверяют и на время, может, притормозили хотя бы», - сказал Сергей.

Молодой человек сам прошел через переполненные камеры СИЗО, пытки и проработал без оплаты пять лет в «самой известной российской пыточной» ОТБ-1 Саратова. Сергей рассказал, что поначалу ему не доверяли «ничего такого», но когда «доверие накопилось, тогда уж этим занимался».

«Мысль такая зрела уже давно. Психологически тяжело такое в себе держать. Что с этим делать, после того как узнал», - говорит Сергей о решении передать видеоматериалы с истязаниями заключенных.

«Мне приходилось все это просматривать, для того чтобы понять, открывается файл или нет. То есть я его открывал, пролистывал по двум-трем точкам, проверяя записалось ли видео до конца. После того как освободился, посещал психолога, сидел на антидепрессантах последние полгода. Ничего из этого, правда, не помогает», - рассказывает бывший заключенный.

С эвакуацией из России и далее из Беларуси Сергею помогали координаторы Комитета против коррупции и пыток несмотря на попытки российских спецслужб остановить его и вернуть видеоархив.

В субботу, 16 октября, основатель портала Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что Сергей прибыл в Париж и ему будет оказана помощь в получении политического убежища и международной защиты.

_«Позади несколько недель переездов, смен адресов, уход от погони и наконец - долгожданная свобода и безопасность. _

_Эксперты и координаторы Gulagu.net, а также наши коллеги - адвокаты - делали и будут делать всё возможное, чтобы помочь Сергею получить в Европе политическое убежище и международную защиту. _

_Сергей внёс неоценимый вклад в дело защиты прав человека и вошёл в историю как разоблачитель пыточного конвейера в учреждениях ФСИН России. История самого громкого провала российских секретных спецслужб и вывоз секретного видеоархива из РФ будут иметь большие последствия. _

Но главное - мир уже узнал о бесчеловечных методах, которые спецслужбы Владимира Путина применяют к заключённым», - написал Осечкин в Фейсбуке.

На вопрос о своих планах на будущее Сергей отвечает кратко: «В первую очередь надо добиться предоставления мне убежища и пытаться наладить свою жизнь, начинать все сначала».

После приезда в Саратов сотрудников Следственного комитета России по меньшей мере 30 заключенных написали заявления об изнасилованиях и пытках, к которым причастны сотрудники ОТБ-1 и сотрудничавшие с ними осуждённые.