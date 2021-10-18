Вирус атакует регионы

В России - очередной максимум числа зараженных коронавирусом. По данным властей, за минувшие сутки зарегистрированы свыше 34 тысяч новых случаев. Летальных исходов, как и в предыдущие дни, - около тысячи. Тревогу бьют и столичные медики, и врачи в регионах. В Саратовской области число зараженных растет уже три недели. Сейчас каждая четвертая койка в регионе — ковидная, но мест все равно не хватает.

Раиса Поликарпова, заведующая, больницей в городе Балаково, показывает и рассказывает: "Мы используем кабинеты заведующих, старшей медицинской сестры, вынуждены госпитализировать пациентов в коридор".

Олег Костин, министр здравоохранения Саратовской области, признает: "Избыточная смертность за последние две недели в Саратовской области очень высокая. Мы практически в первых рядах идем. Почему? У нас наблюдается галопирующий рост распространения этого заболевания".

Ситуация с коронавирусом пошла по негативному сценарию, причина - в низких темпах вакцинации россиян: уровень коллективного иммунитета оценивается лишь в 45%.

Все большее число регионов вводят новые санитарные меры, в московской мэрии не исключили, что некоторые ограничения вернут и в столицу.