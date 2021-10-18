Польша: миграционный кризис обернулся массовыми акциями протеста

Тысячи поляков вышли на акцию солидарности с мигрантами в Варшаве на фоне роста напряжённости на белорусско-польской границе. Участники шествия требовали прекратить насильственное выдворение людей, которые пытаются нелегально перейти на территорию Евросоюза. Они обвиняют полицию в пытках, воспрепятствовании гуманитарной помощи, и настаивают на том, что все желающие получить убежище имеют право на достойное обращение и должны быть допущены в Европу, независимо от политических разногласий.

Среди участников акции были известные правозащитники и деятели культуры, в том числе кинорежиссёр Агнешка Холланд:

«Я не согласна с методами наших властей, которые незаконно выдворяют людей, спокойно наблюдают, а иногда и способствуют гибели людей на границе — взрослых, женщин, детей. Это просто позор».

Активисты призывают присоединиться к кампании солидарности с мигрантами жителей приграничных районов — и включить у себя зелёный свет, так, чтобы было видно, что в этих домах мигрантам готовы дать кров и еду. Глава Сомалийской ассоциации в Польше Элми Абди подчеркивает, что люди, застрявшие на границе, отчаянно нуждаются в поддержке:

«Я сам был беженцем. Я приехал в Польшу в 1996. Я пересек границу именно там, где сейчас умирают люди. Я пробыл там более 20 дней, поэтому я знаю, о чём говорю. Мне действительно очень жаль этих людей, которые брошены на произвол судьбы, лишены какой-либо помощи».

Из-за роста числа нелегальных переходов белорусско-польской границы Варшава ввела в некоторых районах чрезвычайное положение и направила туда военнослужащих. Польша вслед за Латвией и Литвой обвиняет Минск в провокациях и искусственном создании миграционного кризиса. Встречные обвинения в насильственном выдворении беженцев польские власти отвергают.