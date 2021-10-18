"Норвежский лучник" во время нападения добивал своих жертв

Стрелявший по прохожим из лука в норвежском городе Кунгсберге во время нападения использовал еще и колющее оружие. Об этом сообщил инспектор полиции Пер Томас Умхольт, не уточнив о каком именно виде оружия идет речь.

По словам Умхольта, злоумышленник сначала применил стрелы, а затем добивал своих жертв. Трагедия в Кунгсберге разыгралась 13 октября. От рук преступника погибли пять человек. Трое получили ранения. Нападавший был задержан. Мужчина был известен правоохранительным органам. Ранее он принял ислам, и полиция была обеспокоена его радикализацией. Ведется расследование.