Французский посол покинул Беларусь по требованию властей

Посол Франции в Беларуси Николя де Буйан де Лакост покинул страну, сообщила в воскресенье французская дипмиссия, не объяснив причину, по которой МИД республики потребовал отъезда посла.

По данным белорусских СМИ, конфликт произошел из-за того, что де Лакост не стал участвовать в церемонии вручения верительных грамот президенту Александру Лукашенко. В сообщении на сайте посольства Франции говорится, что дипломат вручил второй экземпляр верительных грамот министру иностранных дел Владимиру Макею 8 декабря 2020 года.

"Белорусский МИД попросил, посла уехать до 18 октября, - сообщила пресс-служба дипмиссии. - Он попрощался с сотрудниками посольства и передал видеообращение к белорусскому народу, которое появится на сайте посольства завтра (в понедельник)", - сказала она.

В начале октября де Лакост высказался за отмену в Беларуси смертной казни.

Франция, как и другие страны Европейского Союза, не признала результаты белорусских президентских выборов, прошедших в августе прошлого года. Европейский Союз и Соединенные Штаты приняли ряд санкций против Беларуси после подавления властями массовых протестов.

В марте Беларусь выслала весь персонал посольства Латвии, включая посла, из-за того, что латвийские власти использовали флаг белорусской оппозиции на хоккейном чемпионате. В августе Минск отозвал свое согласие на назначение посла США Джули Фишер. Она была утверждена на эту роль в декабре и должна была стать первым посланником США в Беларуси с 2008 года.