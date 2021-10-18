От "Йоббика" до социалистов: Петер Марки-Зай стал единым кандидатом оппозиции в Венгрии

Главным оппонентом Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах в Венгрии может стать Петер Марки-Зай. Мэр небольшого городка Хо́дмезёва́шархей на юге страны, известный как убеждённый католик и консерватор, победил на праймериз оппозиционной коалиции, обойдя фаворитку первого тура голосования, вице-спикера Европарламента Клару Добрев. Вырваться вперёд Марки-Заю помогла прежде всего поддержка избирателей в Будапеште.

«Эту битву, эти праймериз выиграл не я, а вы. Это победа молодых людей, — заявил Марки-Зай. —Посмотрите вокруг, средний возраст собравшихся здесь меньше 40 лет. Это ваша победа».

Марки-Зая поддержал мэр Будапешта Гергей Карачонь — он занял в первом туре второе место и снялся в пользу непартийного кандидата:

«Мы хотим, чтобы правительство исправило ошибки не только последнего десятилетия, а последних 30 лет, — разрушительных для нашей страны».

После появления предварительных данных голосования в Будапеште Клара Добрев признала своё поражение и пообещала помогать Марки-Заю в борьбе за депутатские мандаты:

«Отныне у нас есть только одно общее дело, один вопрос: как организовать взаимодействие шести партий оппозиции, чтобы одолеть правительство премьер-министра Виктора Орбана в апреле и разрушить режим Виктора Орбана».

Это были первые праймериз оппозиционной коалиции, объединившей демократов, социалистов, либералов и заявившую о смягчении позиций ультраправую партию «Йоббик».