Зажжён Олимпийский огонь Пекина-2022

В древней Олимпии зажжён огонь Зимних игр 2022 года. Соревнования должны будут пройти в Пекине. Первым факелоносцем стал греческий горнолыжник Иоаннис Антониу.

Из-за коронавирусных ограничений программа эстафеты Олимпийского огня сильно ограничена. Уже во вторник его передадут китайской делегации на афинском стадионе "Панатинаикос". Всё это пройдёт без зрителей, лишь при ограниченном присутствии членов официальных делегаций.

Томас Бах, президент МОК:

"Олимпийские игры объединяют человечество во всём нашем разнообразии. В нашем хрупком мире, где разделение, конфликты и недоверие не исчезают, Олимпийские игры всегда наводят мосты".

Без напоминания о конфликтах не обошлось: как и во время предыдущей Олимпиады, которая состоялась в Китае — летних Игр 2008 года — внимание привлекают правозащитные и сепаратистские движения тибетцев и уйгуров.

Тибетские активисты Thanassis Stavrakis/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Четверо активистов из Тибета сумели пробраться к античному стадиону, где зажигали огонь. Отмечается, что они не пытались как-либо помешать церемонии, но развернули плакат с требованием независимости. Полиция задержала их.