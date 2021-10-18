"Северный поток – 2" готов к запуску: технический газ закачан в первую нитку системы. Это должно обеспечить давление для начала поставок. Российская сторона ждёт только разрешения от контролирующих органов Германии: Федерального сетевого агентства и Горного управления города Штральзунд. Решение формально должно быть опубликовано до 8-го января.

Москва призывает Берлин дать ответ как можно скорее, учитывая совсем небольшие объёмы европейских запасов накануне зимы. В ряде стран уже пришлось повысить тарифы на отопление и электроэнергию. При этом цена газа в Европе в понедельник вновь превысила 1100 долларов за тысячу кубов.

Не прекращаются при этом и попытки "прервать "Поток". Так, заявку на участие в процессе сертификации подал "Нафтогаз Украины". В руководстве компании заявили, что намерены доказать невозможность сертификации СП-2. В Москве этот шаг назвали "пиаром", уточнив, что украинским представителям дадут в лучшем случае совещательный голос.