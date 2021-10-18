Французы навострили лыжи

Во Франции стартовал горнолыжный сезон. Всемирно известный курорт Тинь принял в минувшие выходные порядка тысячи отдыхающих. Тинь, благодаря расположенному здесь леднику Гранд Мот, единственная французская станция, открывшая свои подъемники ранней осенью. В минувшем году из-за пандемии коронавируса, курорт работал всего неделю.

"Мы ехали два с половиной часа прошлой ночью. Это настоящее счастье! Тепло. Хорошо. Все это мы пропустили прошлой зимой из-за ковида", - говорит отдыхающий.

Цены кусаются: скипасс на день обходится в сорок евро. Впрочем, тех, кто приехали в Тинь, это не особо смущает, ведь под ногами скрипит свежий снег и есть возможность загорать на Солнце.

Санитарный пропуск для доступа к подъемникам не требуется, обязательно лишь наличие маски. Однако, в ресторане или кафе сертификат об иммунизации придется предъявить.

Отдыхающий: "Мы надеемся, что в этом году будет полноценный лыжный сезон. Должна быть возможность покататься на лыжах. Думаю, сегодня хороший старт. Нет причин, чтобы мы снова начали идти в неправильном направлении".

Вслед за Тинем должны открыться еще несколько французских курортов - Ле-Дез-Альп, Валь- Торанс и Шамони. Профессионалы в сфере горного туризма настроены оптимистично: после прошлого потерянного сезона они ожидают рекордного наплыва лыжников, изголодавшихся по природе и любимому виду спорта.