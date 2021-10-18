Рост китайской экономики замедлился в III квартале

Рост китайской экономики в третьем квартале замедлился, что вызывает опасения торговых партнеров КНР и глобальных финансовых рынков. По данным властей Китая, обнародованным в понедельник, в предыдущем квартале рост составлял 7,9 8%, но за последние три месяца вторая по величине экономика мира выпросла всего на 4,9%, что значительно меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тем не менее эксперты считают, что страна сможет достичь запалнированных 6% роста по результатам всего года.

"В целом, национальная экономика сохранила динамику восстановления в первые три квартала (2021 года) с устойчивым прогрессом в экономической реструктуризации и новым прогрессом в области высококачественного развития. Однако мы должны отметить, что текущая международная неопределенность усиливается, и восстановление внутренней экономики всё еще нестабильно и неравномерно", - сказал представитель Национального агентства статистики КНР Фу Линг.

По данным статистического бюро Китая, за первые 9 месяцев года ВВП страны вырос на 9,8% по сравнению с предыдущим годом. Но экономика Поднебесной замедлила свой рост на фоне нехватки элктроэнергии, что повлияло на воостановление после пандемии коронавируса. Испытвают проблемы также секторы технологий и недвижимости - в том числе наблюдается, к примеру, спад темпов строительства. Так, крупный китайский застройщик Evergrande задолжал более 300 млрд долларов и несколько дней тому назад не смог выполнить свои обязательства перед инвесторами по долларовым облигациям.

Замедление темпов роста может вынудить Пекин поддерживать активность за счет ослабления контроля над займами и увеличения расходов на строительство общественных объектов.